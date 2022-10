Paris sportifs: Promosport dénonce “une campagne de diffamation”

La société Promosport a publié, jeudi, un communiqué dans lequel elle dénonce une campagne de diffamations médiatiques orchestrées contre elle et sa relation avec la société italienne SISAL.

Promosport précise que la société italienne qui a remporté en août 2022 l’appel d’offres lancé par Promosport, développe et gère des jeux avec une expertise et des normes élevées d’intégrité, de transparence et de sécurité certifiées par des organisations internationales et européennes de paris.

Concernant la relation de SISAL avec la société Playtech, Promosport précise que la société italienne a rejoint la plus grande holding mondiale Flutter Entertainment qui a un accord contractuel non exclusif avec Playtech, une entreprise de développement de jeux de hasard, détenue majoritairement par des capitaux américains.

“Plus particulièrement, le périmètre de la concession de SISAL en Tunisie n’a aucun lien, ni de près ni de loin, avec Playtech et les jeux développés par ses soins. L’autonomie de Sisal quant à l’exécution du contrat de concession en Tunisie est indiscutable, donnant ainsi toutes les garanties à la partie tunisienne”, affirme Promosport.

La société a rejeté d’autre part, “toutes allégations concernant le transfert de la base de données des joueurs de Tunisie vers “l’entité sioniste”, qu’elle a qualifiées de tromperie de l’opinion publique visant à ternir l’image de Promosport”.

“Dans le cadre de la concession, la base de données des joueurs sera hébergée dans des serveurs en Tunisie en conformité avec la réglementation en vigueur, et ce en tout état de cause après l’accomplissement des procédures nécessaires auprès de l’Instance Nationale de Protection des Données Personnelles (INPDP) et sous le contrôle des institutions du Ministère des Technologies de la Communication”, ajoute l’entreprise tunisienne.

“Promosport a également exigé de Sisal de respecter les différents aspects socio-culturels de notre pays et de ne guère programmer dans les jeux et paris en Tunisie toute compétition qui puisse avoir un rapport de près ou de loin avec “l’entité sioniste”, a-t-elle souligné.

“Il faut reconnaître que les difficultés auxquelles a fait face Promosport durant ces années ont laissé la porte ouverte à une concurrence illégale et déloyale et à la pénétration du marché tunisien par des structures étrangères, et ce sont les opérateurs du black et grey market qui sont derrière cette campagne de diffamation dont le but premier est de protéger leurs propres intérêts, ternir l’image de Promosport et continuer à s’enrichir davantage illicitement au détriment de l’économie, de l’ordre public, de la société et du sport tunisien”, ajoute la même source.