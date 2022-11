Listenbourg , le nouveau pays européen qui fait le buzz sur les réseaux sociaux

Listenbourg est un nouveau pays européen qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Mais le Listenbourg est réellement un pays fictif, il n’existe tout simplement pas ! Pourtant, ce pays dessiné à la frontière commune avec l’Espagne et le Portugal qui s’ouvre sur l’océan atlantique fait jazer sur les réseaux sociaux.

Il serait une invention de twittos français qui se moquerait de l’ignorance des américains en matière de géographie. Le lanceur du premier tweet @gaspardooo se proclame Président du Listenbourg et voit le nombre de ses followers s’envoler.

Je suis sûr que les américains ne connaissent même pas le nom de ce pays ptdrrr pic.twitter.com/aecSupQdyU — Gas🅿️ardo (@gaspardooo) October 30, 2022

La blague est allée tellement loin, que même outre-atlantique, la chaine américain Fox News reprennent ce buzz sur les infos, mais cette publication s’est avérée être truquée. Par contre, le compte officiel des jeux olympiques Paris 2024 a bien annoncé la participation d’une délégation de ce pays fictif.

Je suis mooooort @gaspardooo ils ont parlé du Listenbourg sur Fox News et ça leur fait pas du tout rire pic.twitter.com/GKGZ5kSqVJ — Arobaise 🇨🇴🥸 (@BasitoAro) October 31, 2022

Le nombre de délégations olympiques pour #Paris2024 passe de 206 à 207 avec l’arrivée du Listenbourg.

Bienvenue l’ekip ✨ — Paris 2024 (@Paris2024) October 31, 2022

Les différentes marques et enseignes françaises sautent sur l’occasion pour informer de l’ouverture de leurs services et points de vente dans ce pays imaginaire. Un drapeau, Un hymne basé sur God Save the King et des comptes de ministères ont même été lancés. Amazon Prime et Netflix songeraient à faire un reportage sur ce pays.

La publication sur ce nouveau membre de l’Europe est devenue virale. Désormais le Listenbourg est classé à la date du 01 novembre en quatrième position des tendances Twitter en France…

