Le paradis musulman imaginé par un logiciel d’intelligence artificielle Ai (Photos)

Le paradis musulman est décrit dans le livre saint le Coran avec beaucoup de détails et à plusieurs reprises. La lecture de ses descriptions dans les versets du Coran laisse libre cours à l’imagination et ouvre la porte à plusieurs interprétations.

Un jeune tunisien Kamel Marzouki, issu de la Faculté des Sciences de Monastir, a utilisé un logiciel d’intelligence artificielle Ai pour donner vie ou plutôt des formes et des couleurs à ce que ressemblerait le paradis musulman selon l’algorithme et l’interprétation faite par le logiciel intelligent.

L’auteur explique que le programme consiste à insérer des données en format texte en ajoutant le plus précisément possible des détails sur l’image voulue. Par la suite de nombreux détails techniques sur l’éclairage, le type, la mise au point, l’ajustement de la lumière, le fond, les couleurs, le cadre, le champ de vision, etc…sont ajoutés.

Les résultats donnés sont des images d’une beauté idéale à couper le souffle, qu’il a partagé sur sa page Facebook et qui sont reprises par des médias très populaires dans le monde arabe à l’instar du magazine de divertissement screen mix.

L’auteur explique qu’il a essayé d’insérer des descriptions exactement comme celles trouvées dans le Coran à l’instar de ‘rivière de miel purifiée’ (rivers of purified honey) ou ‘rivière de lait dont le gout ne s’altère jamais’ ( rivers of milk the taste of which never change). Il a par la suite fait quelques ajustements par parfaire les photos. Qu’est ce que vous en pensez ?

I.D. / Crédit photos : Kamel Marzouki