Justin Trudeau en Tunisie pour participer au Sommet de la Francophonie à Djerba

Justin Trudeau, le premier ministre canadien sera bientôt en Tunisie pour participer au au XVIIIe Sommet de la Francophonie à Djerba. Le Sommet de Djerba se déroulera les 19 et 20 novembre 2022 sous le thème “Connectivité dans la diversité”.

Selon le site du premier ministre canadien, Justin Trudeau soulignera l’importance de protéger la démocratie et les droits de la personne, de défendre et de promouvoir la langue française et de continuer à resserrer nos liens avec nos partenaires de la Francophonie sur tous les continents.

Durant son voyage, le premier ministre continuera de défendre la paix, la sécurité, la démocratie et les droits de la personne. Il insistera sur la nécessité de prendre des mesures climatiques ambitieuses pour accélérer la transition vers une économie plus propre, de favoriser la sécurité alimentaire et énergétique et de chercher à rendre la vie des gens meilleure et plus abordable, souligne-t-on dans le communiqué officiel.

Aujourd’hui, le PM Trudeau a annoncé qu’il ira à l’étranger pour travailler avec des partenaires mondiaux afin de relever les défis d’aujourd’hui et de stimuler la croissance de l’économie mondiale au profit des gens des deux côtés du Pacifique. Détails: https://t.co/9oLxOjXdFh — PMcanadien (@PMcanadien) November 2, 2022

Le premier ministre soulignera l’importance de poursuivre le travail que les alliés et les partenaires ont entrepris pour soutenir l’Ukraine et les autres pays les plus durement touchés par la guerre, et de rester unis face à l’agression russe. Il continuera de dénoncer les simulacres de référendums de la Russie et ses tentatives d’annexions illégales de régions occupées de l’Ukraine, qui constituent de flagrantes violations du droit international et une nouvelle escalade dans les tactiques qu’emploie la Russie durant son invasion de l’Ukraine, lit-on encore.

