Lutte contre le réchauffement climatique : 5 manières d’aider notre planète !

La lutte contre le réchauffement climatique est plus que jamais d’actualité! Avec les chaleurs estivales qui s’imposent durant les mois d’automne, il est claire que la Terre souffre et cela s’impacte directement sur la qualité de vie de Tous.

L’adaptation au réchauffement climatique figure au premier plan du programme d’action des parties qui seront présents à l’événemént COP 27, la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) qui se tiendra pour sa 27ème édition du 06 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte.

Cet événement climatique offrira aux pays l’occasion de respecter leurs promesses et leurs engagements concernant la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, de revoir leurs ambitions en matière de climat en actualisant les contributions déterminées au niveau national (CDN) et d’élaborer un programme de travail plus ambitieux.

En plus des décisions qui peuvent être prises à l’échelle des nations, chacun d’entre nous peut participer à la lutte pour maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C. Qu’il s’agisse de changer son mode de vie ou d’appeler les dirigeants mondiaux à se rassembler et à agir pour protéger la nature, Chacun peut jouer un rôle souligne WWF Tunisie qui partage avec nous 5 manières d’aider notre planète!

1 – Changer notre consommation d’énergie : Il est possible de réduire sa consommation d’énergie en évitant en premier lieu le gaspillage, consommer d’une manière responsable (économiser l’eau, mettre la clim et le chauffage à une bonne température…), en passant à des sources d’énergie renouvelable si possible, comme l’énergie solaire et en utilisant des appareils plus efficaces.

2 – Changer la façon avec laquelle nous nous déplaçons : En faisant du vélo ou marcher dans la mesure du possible. En utilisant les transports en commun au lieu de la voiture privée et en optant pour le covoiturage.

3- Changer notre façon de manger : En augmentant la quantité des fruits et légumes que nous mangeons. En faisant les courses à partir de ressources exploitables. En mangeant les produits de saison et en évitant le gaspillage alimentaire.

4- Changer nos habitudes d’achat : En consommant responsable et en évitant les achats superflus. En optant pour des produits recyclés en recycler les produits qu’on n’utilisent plus. En soutenant les entreprises locales qui respectent la planète.

S.B.