D’après le dernier classement mondial de l’Indice de développement des E-gouvernements (EGDI : E-Government Development Index) des Nations unies, la Tunisie a gagné trois places par rapport aux résultats de 2019, où elle occupait la 88ème sur 193 pays.

Dans le nouveau rapport, la Tunisie est classée 1ère en Afrique du Nord devant le Maroc (101ème mondial), l’Egypte (103ème mondial) et l’Algérie (112ème mondial).

Quant à l’échelle continentale, la Tunisie arrive en 4ème position, derrière l’Afrique du Sud (65ème mondiale), l’Ile Maurice (75ème) et les Seychelles (85ème).

En quoi consiste l’EDGI ?

L’Indice de développement des E-gouvernements (EGDI) est une étude que l’ONU réalise tous les deux ans depuis 2001 et qui est publié par son Département des affaires économiques et sociales (UN DESA).

Cette étude consiste à évaluer et mesurer les progrès réalisés au niveau de l’utilisation des TIC par les gouvernements et mesure l’ampleur et la qualité des services en ligne (online service index), l’infrastructure en technologies de communication (TIC index) et le capital humain (Human Capital Index).

Les recommandations de l’ONU

Selon la TAP, l’ONU a appelé les gouvernements à élaborer des stratégies et à investir davantage dans des projets de transformation numérique.