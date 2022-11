La Startup tunisienne Seabot exporte son premier robot sous-marin !

L’innovation et les accomplissements de la jeunesse tunisienne ne cessent pas de nous rendre fiers et optimistes. Il y a quelques jours, la startup tunisienne « Seabot », fondée par deux jeunes Tunisiens, a annoncé dans une publication dans sa page officielle sur Facebook avoir exporté son tout premier robot sous-marin en Écosse pour l’Université Napier d’Édimbourg..

Ce robot serait le premier robot sous-marin en Afrique du Nord et dans le monde arabe.

Equipé de caméras avancées, le robot a pour mission de fournir des outils d’inspection sous-marine grâce à son développement et l’application des dernières innovations technologiques en IA (Intelligence Artificielle) et des méthodes d’inspection non destructives.

Les fondateurs de la startup indiquent qu’ils cherchaient à remplacer les plongeurs humains par ce robot qui est facile à contrôler et qui peut aussi descendre jusqu’à 100 mètres de profondeur pour assurer son rôle tel que la surveillance maritime et l’exploration des organismes marins.