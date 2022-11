Météo en Tunisie : Un samedi pluvieux , pluies abondantes à Bizerte, Nefza et Tabarka

La Météo en Tunisie est marquée par temps pluvieux samedi 05 novembre 2022. Les pluies orageuses se poursuivront dans le nord et localement le centre. Elles seront abondantes à Bizerte, Nefza et Tabarka et accompagnées de chutes de grêle.

Les Températures sont en baisse. Les maximales oscilleront entre 16°c et 21°c dans le nord et le centre. Elles atteindront 14°c dans les hauteurs et varieront entre 21°c et 26°c dans le sud.

Les vents seront forts dans les régions côtières au moment de l’apparition des nuages orageux. Leur vitesse devrait atteindre 80 km/h. Mer agitée à très agitée dans le nord.

Les bulletins de mise en garde restent en vigueur pour les activités de navigation et de pêche.