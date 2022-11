Xiaomi 12S Ultra Concept : Un smartphone transformable

Via Weibo, la firme chinoise a levé le voile sur une version qui était apparemment confidentielle du Xiaomi 12s Ultra conçue en partenariat avec Leica, sur laquelle vous pouvez montez un objectif d’appareil photo.

Il arrive qu’on apprécie beaucoup un téléphone pour sa performance, sa rapidité de charge, son stockage interne… mais on ne peut pas négliger la faible qualité de son appareil photo et on souhaite qu’il soit possible de garder le même téléphone mais avec la possibilité d’ajouter un objectif d’appareil photo numérique. Et bien, Xiaomi a rendu ce souhait réalisable !

Dans sa vidéo, Xiaomi a indiqué que lors la fabrication du 12S Ultra avec Leica, ils ont développé parallèlement le prototype Xiaomi 12S Ultra Concept, à partir duquel il est devenu possible de monter un objectif Leica M et de le transformer en une caméra.

Connu pour ses impressionnantes 48 mégapixels ultra grand angle et son capteur photo 1 pouce, le modèle Xiaomi 12S Ultra est le même en termes de design avec le prototype, sauf que ce dernier est doté d’un capteur photo sans objectif sur son bloc photo pour lui permettre de recevoir des objectifs Leica.

Comme son nom l’indique, le Xiaomi 12S Ultra Concept reste à l’état de concept.