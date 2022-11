Le Nothing Phone (1) est le premier smartphone de la nouvelle marque londonienne « Nothing » cofondé par Carl Pei -ancien membre de l’équipe de OnePlus-, qui a débarqué sur le marché international le 21 juillet 2022.

Le Nothing Phone a surpris tout le monde avec son design futuriste, doté d’un dos transparent avec un système LED qui s’allume selon des sonneries différentes proposées, que ce soit par le téléphone lui-même ou tout simplement par vous et qui permet de voir certaines compositions internes.

Le téléphone n’est disponible qu’en deux couleurs : noir et blanc.

Ce téléphone de moyenne gamme est disponible sur le marché tunisien à 1 500 dinars pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, à 1 598 dinars pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, et à 1 757 dinars pour la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

On vous propose ci-dessous la fiche technique du Nothing Phone pour mieux comprendre ses caractéristiques et ses qualités.

Caractéristiques techniques :

Système d’exploitation : Android 12

Interface utilisateur (UI) : Nothing Os 1.0.2

Processeur : Snapdragon 778G

Mémoire vive (Ram) : 8Go, 12Go

Capacité stockage : 128Go, 256Go

Type de carte SIM : Nano-Sim, nano-SIM

Nombre de carte : SIM 2

Carte mémoire : Non

Capteurs :

Empreinte digitale

Proximité

Accéléromètre

Boussole

Gyroscope

Senseur de lumière

Magnétomètre

Ecran :

Taille de l’écran : 6.55 pouces

Profondeur de couleur : 1B

Type : OLED

Résolution : 2400×1080

Protection de l’écran : Corning Gorilla Glass 5

Entrées et sorties :

Support du Wi-Fi : Oui

Support du Bluetooth : Oui

Prise jack : Non

Radio : Non

Audio : Haut-parleurs stéréos + 3 microphones

Type du connecteur : USB Type-C

Multimédia :

Capteur photo principal : 50 Mpx doté d’un capteur f/1.9

Deuxième capteur photo : 50 Mpx doté d’un capteur f/2.2

Capteur photo frontal : 16 Mpx doté d’un capteur f/2.5

Type de Flash : LED

Communication :

Bandes GSM :1800 MHz, 1900 MHz, 850 MHz, 900 MHz

Réseaux cellulaires : GSM/HSPA/LTE

Compatible réseau : 5G Oui

Alimentation :

Batterie amovible : Non

Capacité de la batterie : 4500 mAh

Recharge sans-fil : Oui

DIMENSIONS :