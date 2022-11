Coupure d’eau et perturbation de distribution à Ben Arous et Nabeul

Une coupure d’eau sera constatées dans plusieurs délégations à Ben Arous et Nabeul annonce la SONEDE dans un communiqué. Cette perturbation et coupure dans la distribution de l’eau potable seront enregistrées, mardi 8 novembre 2022, à partir de 12h dans les délégations d’Ezzahra, Hammam Lif, Hammam Chatt, Borj Cédria, Boumhel, Morneg (gouvernorat de Ben Arous) et Slimane((gouvernorat de Nabeul), a fait savoir la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE).

Dans un communiqué publié, lundi, la société a expliqué que ses services ont programmé la réparation d’une panne survenue au niveau du canal principal d’adduction de l’eau potable (diamètre 1250mm) à Borj Ghorbel (gouvernorat de Ben Arous).

La reprise de l’approvisionnement en eau potable est prévue, mercredi, 9 novembre 2022, à partir de 6h de matin, après l’achèvements des travaux ajoute la SONEDE.