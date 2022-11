Forum INSAT Entreprise , Job Fair, rencontres et workshops à l’INSAT

Le Forum INSAT Entreprise, journée dédiée aux rencontres et opportunités de recrutement, est organisé par l’association estudiantine Junior Entreprise INSAT. La quatrième édition du Forum INSAT entreprise est proposée en collaboration avec la Direction de la vie universitaire et des relations environnementales de l’Institut National des Sciences Appliquées et de Technologie et se tiendra le le 16 novembre dans son siège sis le Centre Urbain Nord.

Une journée complète d’activités différentes ; un job fair, des workshops enrichissants, un hackhaton et encore plus attendent les étudiants qui seront au centre de l’événement dont l’objectif principal et de les soutenir et les aider à dénicher la carrière de leurs rêves.

Plusieurs entreprises de renommée seront présentes avec des stands dans le hall de l’INSAT pour présenter leur domaine d’activité et proposer des opportunités de stage, des contrats de professionnalisation et pourquoi pas des emplois à temps partiel.

Différents workshops vont permettre aux visiteurs d’acquérir de nombreuses compétences importantes pour une future carrière, et se préparer au monde professionnel, indique la Junior Entreprise INSAT qui précise : Nous espérons vous y voir nombreux et restons à votre disposition pour toute information complémentaire.

La Junior Entreprise INSAT est un club à but non lucratif fondé en 2005 et a rejoint la Confédération Nationale des Juniors Entreprises JET en 2012. La mission de la Junior Entreprise INSAT est de former les différents étudiants dans le domaine de entrepreneuriat et leur faciliter l’intégration dans la vie professionnelle.

Les principales compétences de la Junior Entreprise INSAT tournent principalement autour du développement Web, du développement mobile et du référencement.

L’ensemble de l’événement est gratuit et ouvert au grand public mercredi le 16 novembre à l’INSAT. Pour plus d’informations, consultez la page Junior Entreprise INSAT.

I.D.