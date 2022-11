Journée internationale de la géomatique : L’association AGEOS organise GEOSDAY à la Cité des Sciences de Tunis

En marge de la célébration de la journée internationale de la géomatique, l’Association africaine pour la Promotion du Géospatial (AGEOS) organise la troisième édition de GEOSDAY le 12 Novembre 2022 de 09h00 à 13h00 à la cité des sciences à Tunis.

La journée sera organisée en une série de conférences par thématique métier avec des discussions avec les acteurs majeurs dans le domaine géospatial. Des experts Tunisiens du secteur public, privé, académique et associatif, résidents en Tunisie ou à l’étranger, tous très actifs dans le secteur du géospatial.

La conférence GEOSDAY a pour objectifs de :

– promouvoir les technologies géospatiales, leurs applications et leurs utilisations dans la mise en œuvre des politiques publiques

– mener une veille technologique pour tous les acteurs du géospatial ainsi que les étudiants

– Créer des espaces d’échanges et favoriser les débats/réflexions entre les acteurs publics/privés et académiques

– Améliorer la visibilité des entreprises Tunisiennes du géospatial en créant des partenariats

Un panel présentera des success stories Tunisiennes, un grand débat multi-acteurs portera sur les compétences métier en Géomatique et l’insertion professionnelle.

L’inscription est gratuite mais obligatoire via ce lien https://arcg.is/WTTbj . Il vous sera demandé quelles sont vos motivations pour assister au Geosday. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 Novembre 2022 à minuit.

Tekiano