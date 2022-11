Le nouveau moniteur SMART de LG multitâche est lancé

Le nouveau moniteur SMART de LG est lancé. LG Electronics (LG) dévoile le 32 pouces 4K UHD LG SMART Monitor (modèle 32SQ780S). Ce moniteur SMART polyvalent améliore la vie à la maison en permettant de créer un poste de travail à distance, de faire des exercices à la maison, de jouer au niveau supérieur et d’utiliser diverses applications de divertissement, y compris les services de streaming les plus populaires, sans connexion PC.

Grâce à ses fonctions intégrées et au support ergonomique LG à réglage maximal, l’unique 32SQ780S permet aux utilisateurs de profiter de l’amour du contenu comme ils le souhaitent et quand ils le souhaitent, à leur bureau ou sur le canapé.

Sous la devise de la marque ” Work Smarter, Play Better “, le LG SMART Monitor donne la priorité au multitâche pour offrir aux consommateurs à la recherche d’un écran unique qui se connecte à leur ordinateur de bureau, à leur ordinateur portable ou à leur console de jeu le moyen idéal de tout faire en un seul endroit. Prenant en charge le célèbre webOS 22 de LG TV, ce modèle offre une commodité de premier ordre pour la consommation de contenu avec des services de diffusion en continu pour YouTube et Netflix, même sans établir une connexion séparée avec les PC.

En tant que moniteur multifonctionnel conçu pour la maison, le LG SMART Monitor est doté d’un écran 4K UHD (3840 x 2160), offrant une haute qualité d’image pour tout ce sur quoi l’utilisateur travaille et couvrant 90 % de la gamme de couleurs DCI-P3 avec prise en charge de HDR 10. L’écran du moniteur produit des images claires et précises pour renforcer l’immersion du public lorsqu’il regarde tout, des comédies aux films à succès en passant par le sport en direct et les jeux. En plus de la qualité d’image supérieure, son son ample est soutenu par un haut-parleur stéréo intégré de 5 watts à double canal pour donner une dimension supplémentaire à l’expérience visuelle.

Communiqué