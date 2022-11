HUAWEI nova Y70 : une batterie qui peut suffire pour 3 jours !

HUWAWEI nova Y70 qui a sorti dans le deuxième semestre de 2022 a eu un bon retour de la part de ses utilisateurs et cela pour ses diverses caractéristiques, notons en premier lieu sa batterie résistante, fameuse pour sa longue duration de vie et sa charge rapide, où elle nécessite seulement que deux recharges par semaine pour ceux qui utilisent leurs téléphones avec modération !

Le fabricant a lancé le téléphone en seulement 3 couleurs : Bleu cristal, Blanc perle et Noir minuit.

Le téléphone est disponible dans le marché Tunisien depuis plus de deux mois avec un prix de 799 dinars tunisien qui est un prix raisonnable par rapport à sa qualité, vous trouverez ci-dessous la fiche qualité qui vous aidera à comprendre les caractéristiques de ce téléphone.

Caractéristiques techniques :

Système d’exploitation : Android 12

Interface utilisateur (UI) : EMUI 12, selon Huwawei ce système vous faites l’expérience d’une vie numérique plus rapide. Les pages d’internet et les applications se chargent au fur et à mesure que vous les faites défiler. De plus, même après une utilisation prolongée, le temps de réponse est toujours aussi bas et le démarrage des applications est toujours aussi rapide.

Processeur : HiSilicon Kirin 710

Vitesse d’horloge : 2.00 GHz

Nombre des cœurs : 8

GPU : ARM Mali G51

Mémoire vive (Ram) : 4 Go

Capacité stockage : 128 Go, mais supposant que cette capacité vous ne suffit pas, ce n’est pas grave, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone ou vous pouvez tout simplement utiliser le Huwawei Cloud.

Type de carte SIM : 2 Nano-SIM et un microSD

Nombre de carte SIM : 2

Carte mémoire : microSD, microSDHC, microSDXC (à 512 GB)

Ecran :

Taille de l’écran : Un grand écran Huwawei Full view de 6.75 pouces

Couleur : 16.7 millions de couleurs

Type : TFT LCD

Résolution : HD + 1600 × 720

Entrées et sorties :

Support du Wi-Fi : Wi-Fi Hotspot et Wi-Fi Direct

Support du Bluetooth : Version Bluetooth 5.1 caractérisé d’A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), d’EDR (Enhanced Data Rate) et de LE (Low Energy).

Prise jack : Oui

Radio : Oui

Audio : .mp3, .mid, .amr, .awb, .3gp, .mp4, .m4a, .aac, .wav, .ogg, .flac, .mkv

Vidéo : .3gp, .mp4, .webm, .mkv

Type du connecteur : USB Type-C

Multimédia :

Capteur photo principal : L’appareil photo principal de 48 MP est doté d’un impressionnant capteur f/1.8, qui laisse entrer plus de lumière, pour une clarté et des détails éclatants de bout en bout.

Deuxième capteur photo : Appareil photo ultra grand angle de 5 MP à 120 doté d’un capteur f/2.2

Troisième capteur photo : Caméra de profondeur de 2 MP doté d’un capteur f/2.4

Capteur photo frontal : Caméra de profondeur de 2 MP doté d’un capteur f/2.4

Type de Flash : LED

Communication :

Bandes GSM :

4G :

TDD – LTE : B38

FDD – LTE : B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 /

B8 / B13 / B28 / B66 / B26

3G :

WCDMA : B1 / B2 / B4 / B5 / B8

2G :

GSM : B2 / B3 / B5 / B8

Compatible réseau 5G : Non

ALIMENTATION :

Batterie amovible : Non

Capacité de la batterie : Une énorme batterie de 6000 mAh avec 22,5W Huwawei SuperCharge qui assurent une autonomie de langue durée.

Recharge sans-fil : Non

DIMENSIONS :

Largeur :77.7 mm

Profondeur : 8.98 mm

Hauteur : 168.3 mm

Poids : 199 g environ (batterie incluse)

Volume : 117.43 cm³