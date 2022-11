Le Village de la Francophonie à Djerba : Un espace rassembleur en marge du Sommet (Programme)

Le Village de la Francophonie à Djerba est un espace rassembleur axé sur le partage et la diversité culturelle qui se présente comme un Hub créatif d’entrepreneuriat, d’innovation et de culture installé au coeur du l’île du 13 au 22 novembre en marge du Sommet de la Francophonie qui s’organise les 19 et 20 Novembre 2022.

Installé dans le complexe de divertissement Djerba Explorer, à quelques kilomètres de Houmt Essouk, le village de la francophonie ambitionne de regrouper en un seul endroit la pluralité et la richesse du patrimoine francophone. Les visiteurs auront ainsi la possibilité de découvrir, et de se familiariser avec les différentes facettes de la Tunisie.

Ainsi, le patrimoine, les traditions culturelles, les attraits touristiques ainsi que les spécialités culinaires des 88 membres de l’OIF, seront mis à l’honneur. Le public pourra ainsi admirer les expositions des costumes nationaux, prendre part aux expositions-ventes d’objets d’artisanat ou simplement flâner entre les stands du Village.

Au total, une soixantaine de stands viendront meubler le Village lit-on sur le site du Sommet de la Francophonie . Des activités culturelles et des prestations artistiques (chant, danse, musique…) animeront le Village du matin au soir grâce à la scène artistique qui sera mise à la disposition des artistes et troupes francophones.

Programme détaillé des activités qui seront exposées au village de la Francophonie à Djerba:

