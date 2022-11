Mondial Qatar 2022 – Danemark : le sélectionneur dévoile une liste de 21 joueurs

Le sélectionneur danois Kasper Hjulmand a annoncé lundi soir une liste de 21 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde au Qatar, dont, sans surprise, sa star Christian Eriksen, avec cinq places encore vacantes pour quelques jours.

La liste complète doit être présentée d’ici lundi prochain au plus tard, soit la veille du départ de l’équipe pour l’émirat, a expliqué l’entraîneur lors d’une cérémonie à Copenhague.

“Il y a dix à douze joueurs en concurrence pour les dernières places”, a dit le coach des Rouge et Blanc, demi-finalistes du dernier Euro.

“Il peut se passer beaucoup de choses. C’est incertain, mais c’est la bonne façon de faire. Il reste deux matches pour de nombreux joueurs, et les choses pourraient bouger”, a expliqué l’entraîneur du Danemark, une des équipes européennes en forme pour ce Mondial.

La liste des 21 était sans surprise, avec la quasi totalité des cadres.

Habitués de la sélection, le défenseur de Leicester Jannik Vestergaard ou l’attaquant de Leipzig Yussuf Poulsen figurent parmi les joueurs non encore retenus.

Le joueur le plus capé de la liste est le capitaine Simon Kjaer, avec 121 sélections.

Dans le groupe D, le Danemark entame sa Coupe du monde le 22 novembre contre la Tunisie, avant le choc contre la France le 26 puis le dernier match contre l’Australie le 30.

Liste des joueurs retenus :

Gardiens :

Kasper Schmeichel (Nice, FRA) et Oliver Christensen (Hertha Berlin, ALL)

Défenseurs :

Daniel Wass (Brøndby IF ), Rasmus Nissen Kristensen (Leeds United,ANG), Jens Stryger Larsen (Trabzonspor, TUR), Joakim Maehle (Atalanta Bergame, ITA), Andreas Christensen (FC Barcelone, ESP), Simon Kjaer (Milan AC, ITA), Joachim Andersen (Crystal Palace, ANG) et Victor Nelsson (Galatasaray, TUR).

Milieux :

Pierre-Emile Hojbjerg (Tottenham, ANG), Thomas Delaney (FC Séville, ESP), Christian Eriksen (Manchester United, ANG) et Mathias Jensen (Brentford, ANG).

Attaquants :

Mikkel Damsgaard (Brentford, ANG), Andreas Skov Olsen (Club Brugge, BEL), Jesper Lindstrom (Eintracht Francfort, ALL), Martin Braithwaite (Silkeborg), Kasper Dolberg (FC Séville, ESP), Jonas Wind (Wolfsburg, ALL) et Andreas Cornelius (FC Copenhague).