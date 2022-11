 La Tunisienne Salma Barkaoui rejoint la prestigieuse agence spatiale NASA 

La Tunisienne Salma Barkaoui a rejoint la prestigieuse agence spatiale NASA. Cette annonce a été faite par l’association spatiale tunisienne (TUNSA). La nouvelle recrue de la NASA déclare dans son profil : So glad to join the NASA JPL family as a Postdoc fellow, (je suis ravie de rejoindre la famille JPL de la NASA en tant que boursière postdoctorale).

Ingénieure tunisienne, Dr Salma Barkaoui est membre fondateur de l’association TUNSA acronyme de Tunisian Space Association ou elle supervise les systèmes de contrôle et de trajectoire des satellites. elle est doctorante au Centre national d’études spatiales (CNES).

L’association précise dans son communiqué qu’elle a précédemment travaillé sur de nombreux projets d’exploration spatiale en Europe en coopération avec de nombreuses agences spatiales, chercheurs et scientifiques du monde entier.

Salma Barkaoui a obtenu son doctorat en France. Sa thèse de fin d’études portait sur le système de détection sismique pour la mission spatiale “Insight” une mission d’exploration de la planète Mars sous la supervision de la NASA.

La doctorante Tunisienne complétera ses recherches dans le cadre du programme JPL Postdoc au sein de la NASA, l’agence fédérale responsable de la majeure partie du programme spatial civil des États-Unis.

I.D.