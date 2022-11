Yassir a amassé avec succès 150 millions de dollars en financement de série B

Dans un communiqué de presse publié le 7 novembre 2022 sur le site web officiel de la startup, Yassir a annoncé avoir levé 150 millions de dollars en financement de série B d’investisseurs mondiaux de premier plan.

L’investissement a été réalisé par BOND, l’une des plus grandes firmes de capital-risque de la Silicon Valley, avec la participation de Y Combinator, le plus grand accélérateur de startups au monde, DN Capital, Dorsal Capital, Quiet Capital et Stanford Alumni Ventures, ainsi que d’autres investisseurs existants et stratégiques.

Grâce à cette réalisation, Yassir est en train de devenir la start-up nord-africaine la plus appréciée et la plus valorisée.

On entend parler de « Yassir » en Tunisie, notamment lors d’une commande d’un taxi ou d’un repas.

Pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, Yassir est une startup qui a été fondée en 2017 par l’Algérien Noureddine Tayebi et qui offre des services à la demande tels que le transport, la livraison de repas et de courses, ainsi que des services financiers.

Notons aussi que cette marketplace en ligne a embarqué dans six pays et 45 villes, où elle est utilisée par plus de 8 millions d’utilisateurs, et populaire dans la région du Maghreb central (Algérie, Maroc et Tunisie).

Le PDG a souligné que l’objectif de la startup est de rendre la vie des gens plus facile et souhaite son expansion. « Sur les marchés où nous opérons, nous avons déjà un impact considérable sur la façon dont les gens gèrent leur vie quotidienne. Nous sommes impatients d’étendre notre présence dans d’autres zones géographiques pour devenir la première SuperApp à être adoptée en masse ».