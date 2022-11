Candy Crush fête son 10ème anniversaire avec 500 drones dans le ciel

A l’occasion du 10ème anniversaire du jeu vidéo célèbre Candy crush, le 03 novembre dernier, Digital King Entertainment – l’éditeur du jeu -, a fait une publicité gratuite et grandiose en faisant volant 500 drones dans le ciel de New York.

Ce show aérien qui a commencé par le mot « Play » a duré 10 minutes sous l’admiration et la stupéfaction du grand public assistant à cet événement et a réalisé les souhaits de l’équipe marketing qui a voulu « transformer le ciel en l’écran le plus grand de la planète ». Et c’est ce qui a été exactement passé.

In other news: New Yorkers enjoyed a drone show by ‘Candy Crush’ as the game celebrates its 10th anniversary pic.twitter.com/4sqRAG0H1B — Reuters (@Reuters) November 4, 2022

Mais y avaient des voix qui s’opposaient à l’exploitation du ciel pour des fins privées telles que la promotion et la publicité par les drones puisque ces derniers contribuent à la pollution lumineuse et leur utilisation d’une façon quotidienne pourrait avoir un effet négatif sur la faune, comme l’interruption de la migration des oiseaux.

Parmi ces voix contre ce genre de manifestations on trouve le sénateur de Manhattan, Brad Hoylman qui a expliqué son point de vue en déclarant : « Je pense qu’il est scandaleux de gâcher l’horizon de notre ville à des fins privées. C’est offensant pour les New-Yorkais, pour nos lois locales, pour la sécurité publique et pour la faune ».