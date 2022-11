La Technopôle de Sidi Thabet se dote d’un centre de compétence spécialisé en industrie 4.0

La Technopôle de Sidi Thabet va se doter d’un centre de compétence spécialisé en industrie 4.0 surnommé ” Biotech 4.0 Center “. Ce centre de compétence sera lancé bientôt, par La Société de gestion de la technopole Sidi Thabet “Biotech pole” afin de promouvoir et d’accélérer la transition numérique des petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique et parapharmaceutique et des technologies de la santé en Tunisie informe l’Agence de coopération allemande GIZ.

Le Centre permettra d’accompagner et de soutenir les entreprises dans leur transition vers une industrie 4.0 afin d’améliorer leurs performances et d’accélérer leur développement.

Pour ce faire, le Biotech 4.0 Center cherche à renforcer son équipe d’experts. Elle lance un appel auux ingénieurs en automatisme, informatique industrielle ou équivalent. Les intéressés peuvent avoir plus de détails ici https://bit.ly/3UmOVJu

Tekiano avec GIZ