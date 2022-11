La Tunisie hôte du réseau féministe Medfeminiswiya

“Med” pour Méditerranée et “Media-feminiswiya” pour féministe en français et en anglais, combiné avec “niswiya” pour féministe en arabe : c’est le sens derrière le site web Medfeminiswiya.net qui présente un contenu en arabe, français et anglais.

“Medfeminiswiya” est un réseau féministe qui rassemble des femmes journalistes travaillant dans le domaine des médias et de la production de l’information dans la région méditerranéenne. Et du 8 jusqu’au 13 novembre 2022, la Tunisie abrite la 3ème rencontre annuelle de ses membres qui sont originaires d’Algérie, Croatie, Egypte, Espagne, France, Italie, Liban, Libye, Malte, Maroc, Monténégro, Palestine, Syrie, Tunisie et Turquie.

Cette troisième rencontre de Medfeminiswiya, qui a été rendue possible grâce au soutien de la délégation de l’Union européenne à Tunis, est la première réunion présentielle après 3 ans de réunion à distance à cause de la crise sanitaire mondiale.

Cette rencontre vise à « faire un état des lieux des activités du réseau et faire un bilan de la production éditoriale» afin d’élaborer et de planifier une stratégie pour l’avenir. Aussi il y aura une formation pour les deux générations de journalistes afin d’acquérir plus de connaissances dans le domaine spécialisé de chacune tout en respectant la ligne éditoriale.

A noter que Medfeminiswiya défend sans relâche « les valeurs de diversité, d’égalité, de liberté d’expression individuelle et collective, de solidarité, de confiance et de gentillesse entre femmes journalistes ».