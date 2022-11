 Digital’Act le programme de transformation digitale qui vise à accompagner 10 000 entreprises tunisiennes 

Digital’Act est un programme de transformation digitale qui ambitionne d’accompagner près de 10 000 entreprises tunisiennes. Il est lancé par Digital2Value, avec le soutien financier de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD).

L’accompagnement des entreprises tunisiennes se fera dans la mesure de leur indice de maturité numérique et dans une optique de leur faire prendre conscience de l’importance de la transformation numérique pour leur croissance, précise-t-on dans le communiqué de Digital’Act.

Plus on observe une maturité digitale importante au sein des entreprises du territoire et plus celles-ci sont disposées à s’adapter aux perturbations numériques y compris à l’international.

Comment améliorer la compétitivité des entreprises tunisiennes ?

Digital’Act vise à fournir aux entreprises tunisiennes les outils nécessaires pour les aider à démarrer leur transformation numérique. Les entreprises sont invitées à se rendre sur www.digital2value.com/#DigitalAct, afin de compléter un formulaire qui leur permettra de recevoir un audit personnalisé sur les différents piliers de leur activité :

– La gestion de la relation client

– La gestion des données

– La partie opérationnelle (processus, choix technologiques, partenariats, etc.)

– La culture/organisation d’entreprise et son environnement

– La valeur ajoutée et l’innovation

Comment participer au programme ?

Pour participer au programme Digital’Act, toutes les entreprises peuvent remplir le formulaire et recevoir leur audit personnalisé gratuitement : TPE, PME, startups ou toute entité disposant d’une patente. Le programme est disponible jusqu’au 15 décembre 2022 sur www.digital2value.com/#DigitalAct.

A la fin du programme, 10 entreprises tunisiennes seront sélectionnées afin de bénéficier de 2 modules supplémentaires :

– “In depth digital maturity assessment” (évaluation approfondie de la maturité digitale) : un expert Digital2Value dédié à l’entreprise élabore une feuille de route stratégique de transformation numérique en tenant compte des priorités, de la complexité et de l’impact sur l’entreprise.

– “Program of change” est un module comprenant 3 composantes :

– Digital transformation backlog : défini selon des priorités et des objectifs rationnels basés sur des justifications financières. Ainsi, des prototypes et business cases à court terme seront identifiés, priorisés avec des spécifications claires et une estimation budgétaire.

– Change and adoption plan : accompagner l’entreprise vers une nouvelle organisation, de nouvelles compétences chez les employés, etc.

– Matching and partnerships : identifier des startups, des fournisseurs de services ou des partenaires potentiels pour accélérer la mise en œuvre du programme.

Digital2Value, D2V, est une plateforme connectant un écosystème complet (consultants, organismes de développement, solutions numériques) pour mieux servir les PME dans leur parcours de transformation digitale. La plateforme propose un cadre de transformation digitale, une boîte à outils, des offres de services, ainsi que des formations pour les consultants, élevant et harmonisant le niveau des livrables.

Tekiano