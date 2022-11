Les jeunes artistes tunisiens Aziza Bayar & Daly Triki proposent un concert intime à l’hôtel ibis SFAX qui fait la promotion de ces deux artistes extraordinaires avec Ibis MUSIC. Ibis SFAX propose aux invités de redécouvrir l’hospitalité dynamique et de s’approcher des musiciens locaux en pleine ascension.

Ainsi pour célébrer le retour du programme ibis Music, l’hôtel IBIS Sfax vibrera au rythme de la musique avec les jeunes artistes tunisiens Aziza Bayar & Daly Triki, le samedi 19 novembre 2022.

Daly Triki sera au qânun suivi de la voix envoûtante de Aziza Bayar et ils se produiront tour à tour pour offrir un spectacle des plus mémorables et garantir une escapade musicale décalée et inégalée.

Pour sa part, l’hôtel Ibis Sfax s’inscrit dans cette dynamique généralisée du groupe Accor en profitant de son infrastructure moderne et du niveau de ses prestations alignées sur les standards internationaux pour abriter l‘évènement musical; Ibis Music. En effet, proche de toutes les commodités touristiques (La Médina de Sfax) et administratives (Foire de Sfax) et facile d’accès en plein centre du quartier d’affaires l’Ibis Sfax est l’un des hôtels les plus convoités de la place et de la région.

Ibis music a été lancé en 2019 pour promouvoir la philosophie d’ouverture et de proximité de la marque et renforcer la connexion émotionnelle avec les clients, les locaux et les artistes dans le monde entier. En effet, le programme tend à fédérer les gens à travers le pouvoir de la musique en offrant des expériences de musique vibrante qui soient ouvertes à tout public dans les hôtels IBIS, sur les réseaux sociaux rattachés à la marque ou pendant les festivals.

Né à Sfax, Daly Triki découvre le Qânun à l’âge de 20 ans lorsqu’il commençait sa licence fondamentale en musique. En 2014, il continua ses études de recherche en master spécialité musique en prenant part en parallèle à des festivals internationaux. Il a participé aux côtés de Mohamed Ali Kammoun à la performance « 24 parfums » lors de la clôture du Festival international de Carthage ainsi qu’au « Festival méditerranéen des cordes » à Hammamet.

La chanteuse Aziza Bayar, aussi compositrice et multi instrumentaliste est née pour être sous les projecteurs et sa carrière aux multiples facettes s’annonce tout simplement emblématique. Née à Kerkennah-Sfax, dans une famille de musiciens, elle démarre sa carrière musicale à l’âge de 15 ans. Elle devient la chanteuse et compositrice principale du groupe Nostalgia avec lequel elle partage des scènes internationales pour enchainer sue des expériences internationales et avoir la première de son prochain album “Hiya” en Allemagne.

Tekiano avec communiqué