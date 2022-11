Météo en Tunisie : légère hausse des températures

La Météo en Tunisie est marquée par une légère hausse des températures. Le temps se caractérise mardi 15 novembre 2022, par l’apparition d’un brouillard localement intense, aux premières heures de la journée, au Nord et au Centre Est.

Le ciel sera ensuite, peu nuageux sur la plupart des régions. Les nuages deviennent progressivement denses dans les régions ouest l’après-midi.

Selon l’Institut national de la météorologie (INM), les températures seront en légère hausse et les maximales seront comprises entre 22 et 27 degrés et se situeront à 20 degrés sur les hauteurs. Le vent soufflera faible à modéré puis se renforçant relativement, en fin de journée près des côtes et la mer sera peu agitée à houleuse.