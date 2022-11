Tunisie Telecom, l’éternel supporteur du public tunisien …pour de VRAI !

Tunisie Telecom rappelle qu’elle est l’éternel supporteur du public tunisien …pour de VRAI ! L’évènement majeur du foot mondial portera cette année un nom et un seul « ya doha jeyin ».

Pour rappel des faits, à un mois du début du mondial, des centaines de supporters tunisiens s’étaient rassemblés pour dignement lancer les réjouissances et créer la surprise là où personne ne les attendait. Au programme, « craquage de fumigène » et illustration du drapeau tunisien pour montrer au monde que les Tunisiens sont prêts à envahir Doha …

Quelques jours plus tard, des quatre coins de la planète, leur appel avait été entendu par nos concitoyens à l’étranger qui se sont empressés de clamer ces quelques mots devenus mythiques.

De Paris à Montréal Athènes ou encore New York, en passant par l’Islande, le Mexique … tels des généraux de la bonne humeur, TOUS ont rejoint l’effervescence des supporteurs tunisiens d’ici et d’ailleurs.

Avec TT, le temps des festivités a enfin sonné …

Soutenue par l’opérateur national Tunisie Telecom, la promesse du « Ya Doha Jeyin » qui avait initialement vu le jour au cœur de la Tunisie et s’était déployée de par le monde, se matérialise aujourd’hui en un vrai mouvement mémorable et mémorisé.

Ce Samedi 12 Novembre, Tunisie Telecom a fièrement dévoilé le film de sa campagne dont la fraîcheur rythmique et musicale n’a d’égale que la beauté du contenu en phase avec notre jeunesse connectée.

Sa recette ? Une pincée de second degré, une flopée de « grinta », des images sublimées le tout saupoudré par un savoir-faire 100% tunisien.

La vidéo ‘Ya Doha Jeyin’ retrace donc l’histoire des supporters qui, de rouge et blanc vêtus, portant haut et fort toute la diversité et la richesse de notre culture tunisienne, avec une note spéciale pour nos spécialités culinaires (du « lablebi », au « mraweb » en passant par « felfel cheya7 »), ont envahi Doha et ses à-côtés, créant stupeur, surprise et amusement chez nos voisins qataris et étrangers.



Quel que soit le sort de l’équipe nationale lors de ce mondial, le trophée du « meilleur public de foot » reviendra sans conteste à nous les tunisiens … et c’est TT qui nous le confirme encore une fois !

Vous pouvez interagir avec cette campagne sur la page Facebook de Tunisie Telecom …… https://fb.watch/gNSpsw-Vxu/

