Les mascottes des JO-2024 Paris dévoilées

Les mascottes des JO-2024 Paris ont été dévoilées. Deux figurines au nom de “Phryges” ; la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique ont été révélées par le compte officiel des JO. Des mascottes qui se veulent sportives, fêtardes… et françaises.

Les peluches de couleur rouge et de forme triangulaire, rappelant le célèbre bonnet phrygien français, un des symboles de la République française et l’un des attributs de Marianne ont été présentées officiellement lundi.

On vous présente la Phryge Olympique et la Phryge Paralympique !

Les mascottes de #Paris2024 ✨

Sportives, fêtardes… et françaises 🇫🇷

Here are the Olympic Phryge and the Paralympic Phryge!

The #Paris2024 mascots ✨

They are sporty, love to party… and are so French 🇫🇷 pic.twitter.com/plupKzQqNs

— Paris 2024 (@Paris2024) November 14, 2022