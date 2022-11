Météo en Tunisie : Temps nuageux, températures stationnaires

La Météo en Tunisie est marquée par un temps nuageux et températures stationnaires mercredi 16 novembre 2022. Des pluies éparses et orageuses sont attendues dans les régions du nord et de l’ouest dans l’après-midi, avec seulement des nuages de passage dans le reste des régions.

L’activité du vent nécessite une part de vigilance près des côtes nord, car sa vitesse atteint un palier de 40 km/h. La mer est agitée au nord et peu turbulente sur les côtes orientales.

Les températures maximales oscilleront entre 22 et 26 degrés et attendront 20 degrés sur les hauteurs de l’ouest.