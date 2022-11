La Météo en Tunisie se caractérise par des Orages épars toujours attendus jeudi 17 novembre 2022, à l’extrême nord du pays. Le ciel sera couvert de nuages passagers ailleurs. La force du vent nécessite la vigilance près des côtes nord. La mer est très agitée à agitée au nord et moutonneuse à l’Est.

Une légère baisse de la température est prévue. Les maximales oscillent entre 18 et 23 degrés dans le nord et sur les hauteurs et varient entre 22 et 26 ailleurs.