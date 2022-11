Appel à candidature au profit des jeunes apprenants de Gafsa,Kébili,Tozeur,Tataouine, Médenine & Gabès

Un appel à candidature au profit des jeunes apprenants de Gafsa, Kébili, Tozeur, Tataouine, Médenine et Gabès est lancé les invitant à participer à un concours régional de leadership sur les meilleures idées de projets, annonce le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle.

Les apprenants concernés doivent être inscrits au titre de l’année 2022-2023 aux centres de formation professionnelle publics et privés dans les gouvernorats de Gafsa, Kébili, Tozeur, Tataouine, Médenine et Gabès.

Organisé en partenariat avec le programme des nations unies pour le développement, ce concours vise l’accompagnement des apprenants dans le domaine du leadership et le développement d’idées de projets et sera couronné par la remise des prix aux meilleures idées de projets, selon un communiqué publié par le ministère.

Le candidat souhaitant participer à ce concours doit être âgé de 16 ans et plus et inscrit dans un centre de formation professionnelle public ou privé, durant l’année de formation 2022-2023. Il a la possibilité d’accéder au site https://moubader.tn/. pour s’inscrire en langue arabe ou en français.

La date limite de dépôt des candidatures est prévue pour le 30 novembre 2022 à minuit. Les dossiers qui ne remplissent pas les conditions mentionnées ou ayant été déposés après la date limite ne seront pas acceptés

Moubader est un portail a été réalisé Par le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle dans le cadre du projet de coopération avec le Royaume de Norvège « Entrepreneuriat pour le Développement » et mise en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement PNUD.

Tekiano