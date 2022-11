La fusée Artemis décolle de la terre et se dirige vers la Lune

La fusée Artemis , la méga fusée de la Nasa, a finalement décollé de la terre malgré une fuite lors des complexes opérations de remplissage des réservoirs de carburant, à quelques heures seulement du lancement. Elle se dirige en direction de la lune après deux tentatives ratées cet été.

La mission de la fusée Artemis est de faciliter le retour de l’homme sur la lune. Ce vaisseau lancé ne contient pas néanmoins un équipage à bord, il a décollé depuis la Floride avec trois mannequins d’essai.

Artemis est lancé 50 ans après le dernier vol du programme Apollo, la capsule Orion d’Artemis, n’atterrira pas sur la Lune mais s’aventurera jusqu’à 64 000 km derrière elle, un record pour un vaisseau habitable.

Artemis est présentée comme la fusée la plus puissante au monde. Sa mission devrait durer presque 25 jours et l’objectif de la Nasa consiste à savoir si ce nouveau vaisseau est sûr pour transporter dans les années à venir un équipage constitué d’astronautes en chair et en os jusqu’à la Lune.

