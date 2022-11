Volkswagen a conçu une chaise de bureau pas comme les autres

La marque allemande Volkswagen, spécifiquement sa section norvégienne a dévoilé un prototype d’une chaise de bureau atypique et doté de plusieurs caractéristiques et spécificités qui ne ressemblent pas aux autres chaises de bureau qui existent sur le marché.

Par contre les fonctionnalités de la chaise ressemblent beaucoup à ceux d’une voiture Volkswagen, d’où on trouve que le fauteuil se dispose d’une caméra de recul pour la marche arrière et pour vérifier s’il y a une personne ou une chose prés de vous sans prendre la peine de se tourner, des capteurs 360° pour scanner l’environnement qui vous entoure, siège chauffant, un écran tactile avec lecteur multimédia intégré sur la gauche,deshaut-parleurs, un port USB et même des bandeaux LED pour ajouter une ambiance à l’environnement.

Cette chaise exceptionnelle peut foncer à travers ses roues avec une vitesse maximale de 20 km/h.

Comme c’est mentionné dans la vidéo démonstrative de la division norvégienne de Volkswagen, la marque n’a pas l’intention de commercialiser cette chaise. Volkswagen veut seulement faire voir au grand public sa créativité et de quoi elle est capable de faire.