Mondial Qatar 2022 : beIN SPORTS diffuse 22 matchs gratuitement !

Afin de célébrer la première édition de la coupe du monde dans le monde arabe, le groupe

de presse beIN a annoncé, samedi 19 novembre 2022, avoir décidé de diffuser 22 matchs de la 22 édition de la Coupe du monde FIFA World Cup Qatar 2022 sur les chaines beIN SPORTS dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

La diffusion gratuite a débuté avec le match d’ouverture, dimanche 20 novembre au stade Al Bayt, ayant opposé le pays hôte, Qatar, et l’Équateur sous le sifflet de l’arbitre international italien Daniele Orsato.

D’ailleurs cette annonce permet à des millions des fans de football et de familles des 24 pays de la région de profiter de cet évènement mondial qui se déroulera dans leur région.

SPORTS beIN est le porteur officiel et exclusif de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022

organisée par les autorités qataries dans 24 pays de la région Moyen-Orient et Afrique du

Nord, jouant un rôle central dans la mise en valeur de cet événement historique sur la scène mondiale.

Le PDG de beIN Moyen-Orient et Afrique du Nord, Mohammed Al Subaie, a déclaré : « Nous sommes heureux de pouvoir diffuser gratuitement la majorité des matchs pour le

public passionné de football de la région afin de profiter la célébration du fameux tournoi

dans le monde arabe. Depuis que beIN sports est devenu le transporteur officiel de la Coupe du Monde de la FIFA du Qatar 2022, il est désireux d’investir toutes les opportunités

disponibles pour permettre à autant de spectateurs de la région de regarder le tournoi. Nous réaffirmons notre engagement à fournir le contenu du réseau au segment le plus large possible, en nous fondant sur notre compréhension de la pertinence et du rôle inclusif de ce tournoi ».