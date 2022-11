Mondial Qatar 2022 : l’équipe de la Pologne escortée par des avions de combat

En route vers le Qatar le jeudi 17 novembre 2022, l’équipe nationale de la Pologne a été

escortée par deux avions F16 : des avions de guerre !

🚨 La Pologne a été accompagnée au Qatar par des avions de chasse F16 🛩️😱 🎥 @LaczyNasPilka

pic.twitter.com/RZ9Wvdjsl8 — BeFootball (@_BeFootball) November 17, 2022

La seule explication derrière ce fait inhabituel, c’est la décision des autorités polonaises afin d’assurer la sécurité pour ses joueurs et les soutenir surtout après le missile tombé sur le territoire polonais à cause du conflit actuel entre l’Ukraine et la Russie et qui a tué deux personnes.

Rappelons que L’équipe polonaise jouera contre le Mexique, l’Arabie saoudite puis l’Argentine dans le Groupe C de cette Coupe du monde 2022 au Qatar qui aura lieu entre le 20 novembre et le 18décembre 2022.