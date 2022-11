Ce sont 30 applications de Huawei qui ont été sélectionnées pour participer au concours d’innovation Apps UPHuawei, l’un des plus grands fournisseurs de technologies au monde. Huawei a annoncé la liste des 30 applications présélectionnées « Apps UP » représentant la région Moyen-Orient et Afrique (MEA).

Sous le thème ” Together We Innovate “, le concours mondial d’innovation d’applications de Huawei a invité tous les développeurs du Moyen-Orient et d’Afrique à donner vie à leurs idées les plus créatives et à créer des applications de pointe en intégrant HMS Core. Le succès d’Apps UP 2022 se vérifie par les chiffres : le total des inscriptions a atteint 5 000 applications et un total de 2 500 applications ont été soumises avec succès, ce qui démontre l’intérêt généralisé des développeurs à l’échelle mondiale.

Avec une cagnotte totale de 230 000 dollars qui attend les meilleures applications de cette année, Apps UP 2022 entre dans sa phase suivante. Les 30 meilleures apps de la région sont là et la liste comprend les suivantes : A Gum’s Life, Advanced English Dictionary, Alsaree3, Anti-Terrorist Shooting Game, Arabic Voice Keyboard, Calorie Diet, CardioCam, Cava.tn: Vente/Achat en Tunisie, CodeFellow, CVBox, DigCV, Driver Companion, Dubai Police, emPay, FilGoal – في الجول, Find, Fit Gym, Foodicious, Golootlo, لثغة: علاج اللثغات و مشاكل النطق, Messiah, Mowash, Panda بنده, Pregnancy App : MAA, QMobile, Real Prado Parking Free Games: Offline Driving Car Games 2021, Safe Community, Taleemabad School App, Survival Quest, نَحنُ وهٌم. Les applications ont été présélectionnées en fonction de leur innovation, de leur impact social, de leur valeur commerciale et de leur expérience utilisateur globale.

Les développeurs tunisiens ont encore une fois confirmé leur talent sur le plan régional en marquant leur présence à travers trois applications : CardioCam (santé), Cava.tn: Vente/Achat en Tunisie (shopping) et Driver Companion (driver assist). Ces trois applications maintiennent l’ensemble de leurs chances pour obtenir les meilleures classifications. Il y a lieu de mentionner que les deux dernières éditions du concours ont également vu le succès des développeurs tunisiens en l’occurrence Med.tn qui a remporté le concours “Meilleure app” en 2020 et Blind Assistant gagnant de la catégorie “Meilleur impact social” en 2021.

Le concours permet au public de voter pour ses applications préférées du 8 au 20 novembre (GMT+8) sur le site Web dédié à Apps UP 2022. Chaque identifiant électronique peut voter jusqu’à dix fois par jour, avec un maximum de trois votes par application. Le vote du public comptera pour 10 % de la note finale, les capacités ouvertes de l’application et les scénarios d’application compteront pour 40 %, et les votes des juges pour les 50 % restants. Le jury d’Apps UP 2022 est composé de professionnels renommés et expérimentés dans les secteurs du jeu, de la technologie et de la finance, apportant une grande richesse de connaissances au concours.

Lu Geng, vice-président du Moyen-Orient et de l’Afrique, Huawei Global Partnerships & Eco-Development, Huawei Consumer Business Group, a déclaré : “La réponse massive au concours mondial d’innovation Apps UP de cette année justifie la détermination de Huawei à continuer à investir dans les créateurs innovants et à soutenir les talents locaux. Nous sommes très fiers de voir la région MEA se classer au premier rang mondial pour le nombre d’inscriptions en dehors de la Chine. Notre confiance dans la capacité de la communauté des développeurs de la région à résoudre des problèmes sociaux urgents et à élaborer des solutions applicables à l’échelle mondiale a été renforcée par la grande qualité des applications soumises. Les idées révolutionnaires combinées aux capacités robustes et en constante évolution du HMS Core ouvrent la voie à un avenir plus intelligent et plus brillant pour les gens du monde entier.”

Le concours d’innovation Apps UP de Huawei est un événement mondial qui rassemble des développeurs du monde entier pour construire un écosystème d’apps qui relie intelligemment tout. Il vise à inspirer les développeurs à innover, à connecter les personnes, les appareils et les scénarios ensemble, et à créer des expériences d’application cohérentes tout en explorant l’intégration transparente de l’IA.

Parallèlement, Apps UP offre aux développeurs des opportunités inégalées. Les participants bénéficient d’ateliers exclusifs et d’un encadrement pratique de la part des meilleurs experts de Huawei, ce qui leur permet de mettre leur produit sur le marché plus rapidement en plus d’un soutien technique. En plus des récompenses en espèces attrayantes de 230 000 USD pour la région MEA, les développeurs ont la possibilité d’obtenir une reconnaissance mondiale et d’attirer l’attention des personnes qui comptent, comme les 730 millions d’utilisateurs d’appareils Huawei et les partenaires ou investisseurs potentiels.

L’édition 2022 du concours d’innovation Apps UP s’est déroulée sur plus de 100 jours et a couvert les régions d’Asie-Pacifique, d’Europe, d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique, et de Chine. 5000 équipes ont soumis leurs applications dans le monde entier, tandis que Huawei a obtenu plus de 1 000 000 USD de prix en espèces pour les gagnants des cinq régions combinées. Les montants des prix individuels dans la région MEA varient de 5 000 à 15 000 dollars américains, et les participants concourent dans les catégories suivantes : Prix de la meilleure innovation HMS, Meilleure application, Meilleur jeu, Meilleure application à impact social, Prix de la couverture de tous les scénarios, Meilleure application arabe, Prix des femmes de la Tech, et Prix de l’innovation étudiante.

Les gagnants du concours d’innovation Apps UP 2022 seront dévoilés au mois de décembre.

Tekiano avec Communiqué