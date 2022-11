Météo en Tunisie : vent fort et pluies attendues

La Météo en Tunisie reste favorable mardi 22 novembre 2022 à la chute de pluies éparses et orageuses sur l’extrême nord et l’apparition des nuages passagers sur le reste des régions.

Le vent soufflera fort avec une vitesse atteignant 80 km/h près des côtes et dépassant temporairement les 100 Km/h sous forme de rafales sur l’extrême nord. Il sera accompagné des phénomènes locaux de sable au sud du pays.

Les températures maximales seront comprises entre 13 et 18 degrés dans le nord et sur les hauteurs et entre 16 et 21 ailleurs.