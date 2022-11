Mondial Qatar 2022 – Jalel Kadri : “Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration”

Le lundi 21 novembre 2022, une conférence de presse officielle s’est déroulée avec la présence du sélectionneur national Jalel Kadri et le joueur Issam Jebali à Doha où ils ont indiqué que l’objectif primaire des joueurs tunisiens est d’entrer dans l’histoire de la Tunisie en se qualifiant pour la première fois au deuxième tour.

Lors de la conférence, Kadri a indiqué que les Aigles de Carthage veulent honorer le maillot tunisien en dépit de toutes les difficultés et qu’ils ne craignent pas leurs adversaires.

L’entraineur a ainsi déclare : « Nous ne sommes pas là pour faire de la figuration. Nous sommes conscients de notre potentiel et nous jouerons d’égal à égal avec tout le monde (…)

Ce sera difficile, certes, mais pas impossible. Nous aurons la majorité du public avec nous et cela ne peut que nous encourager à faire beaucoup plus d’efforts et de sacrifices. Nous avons des traditions et principes de jeu depuis longtemps. A nous de les conserver et garder notre identité. ».

Kadri a remercié le public égyptien qui supporte l’équipe nationale et a souligné qu’il pense que la contribution des supporteurs tunisiens pourrait être décisive dans le premier match contre le Danemark.