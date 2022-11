Salon du Chocolat en Tunisie les 24, 25 et 26 novembre 2022 au siège de l’UTICA

Le Salon du Chocolat en Tunisie se déroule les 24, 25 et 26 novembre 2022 au siège de l’UTICA. C’est la 4ème édition de ce salon dédié au chocolat et à la pâtisserie et aux différentes sucreries organisée par ife Tunis.

Les gourmands sont invités à découvrir le savoir-faire des artisans chocolatiers en plus de déguster les meilleures douceurs. Plus d’une centaine d’exposants seront présents avec leurs stands pour vendre leurs confiseries mais aussi faire savourer leur création.

L‘évènement gourmand est un véritable show qui proposera au public une très grande variété de chocolats et de pâtisseries avec un programme exclusif d’animation.

Le salon du Chocolat & Pâtisserie est accessible du jeudi 24 au samedi 26 Novembre 2022 de 10H à 19H au siège de l’UTICA Tunis sis Cité el Khadra.

Tekiano