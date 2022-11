Mondial Qatar 2022 : L’Arabie saoudite crée la première grande surprise du tournoi

Tout le monde était excité le mardi 22 novembre 2022 pour le match de l’Arabie saoudite contre l’Argentine afin de voir la légende du football, Lionel Messi, sur le terrain, sachant que sa participation dans cette édition de la Coupe du Monde risque d’être la dernière en tant que footballeur.

⏱️ TERMINÉ ! ARGENTINE 🇦🇷 1-2 🇸🇦 AR. SAOUDITE ⚽️ Messi (sp)

⚽️ Al Shehri

⚽️ Al Dawsari Le ciel est tombé sur la tête de l'Argentine ! Quel coup de tonnerre, quelle sensation, quel exploit monumental réalisé par les Saoudiens. ⚡ pic.twitter.com/cYJVq8SS1Y — Actu Foot (@ActuFoot_) November 22, 2022

L’équipe de l’Arabie Saoudite a créé la grande surprise au cœur du stade de Lusail en remportant le match face à l’armada argentine (2-1). Pourtant les Saoudiens sont considérés comme l’équipe la plus faible du groupe C.

Lors de la première période de la rencontre, les joueurs argentins ont commencé par une pression contre les Faucons verts, où Messi a transformé un penalty dès la 10 ème minute. Mais dès la reprise du match, les Saoudiens se sont réveillés et ont égalisé et se sont permis le luxe de marquer un deuxième, qui sera synonyme de victoire, le premier but fut l’oeuvre d Al Shehri à la 48 ème minute, et le deuxième par Al Dossari à la 53ème minute.

Avec ce rendement, l’Albiceleste a entamé sa Coupe du Monde dans la pire des façons en perdant contre l’équipe la plus faible du groupe C.