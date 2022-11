Projet Route des randonnées de Tunisie ,pour encourager le tourisme alternatif, lancé

Le projet Route des randonnées de Tunisie qui ambitionne d’encourager le tourisme alternatif est lancée par le ministère du Tourisme. Il s’agit d’une initiative lancée dans le cadre de la diversification du produit touristique précise le ministère dans un communiqué.

Ce projet sera mis en œuvre par l’Agence allemande de coopération internationale “GIZ- Tunisie” ” en partenariat avec l’Organisation Leaders international et avec l’appui du Projet de développement du tourisme durable en Tunisie, qui est une initiative de l’Union européenne et du ministère Fédéral allemand de la Coopération économique et du développement (BMZ), dans le cadre du Programme “Tounes Wijhetouna”.

Il s’agit d’un projet réalisé en partenariat avec le ministère du Tourisme dans le but de valoriser la diversité géographique et la richesse culturelle tunisienne, en développant des expériences touristiques durables et alternatives à travers la construction de parcours de randonnée qui contribuent à diversifier l’offre touristique des destinations touristiques et à créer des opportunités d’emploi dans les régions de l’intérieur.

La finalité du projet est de contribuer au développement et à la promotion de petits projets du tourisme alternatif et durable en leur permettant des opportunités de commercialisation. Le projet apportera également un soutien aux associations de randonneurs et aux organisations de la société civile actives dans le secteur.

