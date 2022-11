Anime & Spacetoon Songs concert : Concert caritatif proposé par Rotary à la cité de la culture 

Un concert caritatif “Anime & Spacetoon Songs concert” est proposé par Rotary à la cité de la culture de Tunis. Le Théâtre des régions abritera lundi 28 novembre à 20h00, ce concert caritatif dont les bénéfices iront au profit de l’hôpital Aziza Othmana (service de Gynécologie).

” Anime & Spacetoon Songs concert ” sera donné par ‘Ocelosia Band’ , un groupe musical spécialisé dans la musique des Anime japonais et Spacetoon. Il sera placé sous la direction d’Amine Makni avec la participation d’un trio au chant, Nour Ben Cheikh Larbi, Nesrine Mahbouli et Hcine Ben Hrouz.

Le pianiste et arrangeur Amine Makni est le fondateur et dirigeant de ce groupe composé de 12 musiciens. ‘Ocelosia Band’ a l’habitude de se produire dans des concerts devant un public assez, nombreux majoritairement des enfants, et des nostalgiques de l’univers enfantin. Extrait d’un des concerts d’Ocelosia Band:

Ce concert sera organisé en partenariat avec les associations Rotary Carthage la baie et Rotary Carthage la baie Espoir’

