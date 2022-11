La Météo en Tunisie sera marquée par des pluies ce weekend du 26 et 27 novembre 2022, alerte l’Institut national de la météorologie(INM) ! La situation météorologique sera favorable, au cours de la nuit de samedi, 26 novembre 2022 et dimanche, 27 novembre 2022, à la chute de pluies éparses et localement orageuses sur la plupart des régions.

Ces précipitations seront intenses, essentiellement, au Nord et dans les régions côtières Est et les pluies journalières seront comprises entre 30 et 50 millimètres (mm) et atteindront localement 80 mm.

Selon un bulletin de publié, vendredi, les températures seront en baisse et les maximales oscilleront entre 12 et 16 degrés dans le nord et les régions ouest et entre 17 et 21 degrés dans le reste des régions.

Les vents souffleront forts à très forts avec une vitesse maximale qui atteindra temporairement 90 km/h prés des côtes, sur les hauteurs et sur le sud Ouest accompagnés de phénomènes de sable et de poussière .