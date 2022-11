Mondial Qatar 2022 : Carlo Ancelotti salue la prestation des Aigles de Carthage

Suite à l’implication, l’engagement et surtout la performance collective que les Aigles de Carthage ont montré lors du match face aux Danois le mardi 22 novembre, Carlo Ancelotti, l’entraineur de Real Madrid, a exprimé son appréciation pour les qualités de l’équipe nationale tunisienne via une story publiée sur son Instagram officielle.

Ancelotti a publié sur son Instagram: « J’aimerais souligner l’attitude, l’engagement défensif collectif et la volonté de se battre sur chaque ballon qu’ont montré l’Arabie Saoudite (…) et aussi la Tunisie contre le Danemark. C’est la base d’une équipe compétitive. Avec la qualité individuelle tu peux gagner des matchs, mais quand tu affrontes un adversaire qui montre plus de motivation et d’engagement, tu n’es pas capable de gagner ».