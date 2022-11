Mondial Qatar 2022 : La FIFA 2022 rend hommage à Aymen Dahmen

La FIFA a rendu hommage aux 3 gardiens des équipes arabes (Tunisie, Maroc et l’Arabie Saoudite) après leur l’apparition respective dans la photo : le Saoudien Mohamed Aouiss, le Tunisien Aymen Dahmen et le Marocain Yassine Bounou via leur compte sur les réseaux sociaux.

La publication indique que les 3 gardiens ont contribué au succès de leur match en jouant un rôle déterminant. Un trio d’Arabes a porté des gants et s’est converti en super-héros lors du premier tour de la Coupe du Monde 2022 de la FIFA Qatar :