FIFA 2022 : la bouteille d’eau du Mondial est conçue par un Tunisien

Parmi les artistes des quatre coins du monde qui ont participé à créer le design des bouteilles d’eau de la coupe du monde 2022, on trouve le calligraphe tunisien, Nja Mahdaoui, qui a apposé à son tour sa signature sur l’emballage de ces bouteilles d’eau.

L’artiste Tunisien, à travers son design de la bouteille d’eau dont le slogan « Célébrez le sport, l’art et la culture, et adoptez la durabilité avec les bouteilles d’eau artistiques de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 » a encouragé la protection de l’environnement et de la durabilité.

La bouteille a été conçu en Chine, pèse 0.20 kg et caractérisée d’une capacité de 650 ml.

Si vous vous trouverez intéressé par la bouteille, vous pouvez l’acheter en consultant ce site :

https://inq-online.com/fifa_world_cup_qatar_2022_water_bottle_nja_mahdaoui