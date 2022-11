Exposition “Fée Mains” de l’association Be Tounsi à l’espace Sadika à Gammarth

L’association Be Tounsi organise une édition spéciale de l’exposition artisanale “Fée mains” les 9, 10 et 11 décembre 2022 à l’espace Sadika à Gammarth. Une centaine d’exposants auront le privilège de participer à cet événement qui s’annonce grandiose et qui coïncide avec les fêtes de fin d’année.

Cette dixième édition répondra au nom de: “Fée main by Be Tounsi, lumières des fêtes” et portera le cachet Be Tounsi dans ses moindres détails. Sadika Keskes et Be Tounsi conjugueront tous leurs efforts pour faire de cette exposition de fin d’année une réussite et un événement exceptionnel.

Cette exposition a pour objectif de donner l’occasion aux artisans choisis dans différentes régions de participer à un marché artisanal où ils proposeront leurs nouveautés dans les domaines de l’art de la table, l’habit et l’accessoire de mode, les senteurs, l’art culinaire et les saveurs traditionnelles, les objets de décoration, indique l’association Be Tounsi.

Tekiano