La douane Tunisienne lance l’application mobile “Smart Traveller” (Vidéo)

La douane Tunisienne lance l’application mobile ” Smart Traveller “(le voyageur intelligent) destinée aux voyageurs et particulièrement aux TRE, les Tunisiens résidents à l’étranger. L’application fournit des informations sur les démarches, les procédures et les formalités à accomplir à l’entrée, au séjour et au départ de la Tunisie.

Disponible en langues arabe, française et anglaise, l’application Smart Traveller de la Douane Tunisienne est téléchargeable gratuitement depuis l’App Store d’Apple ou du Google Play Store. Elle offre aux voyageurs la possibilité de s’informer sur les procédures du voyage, les formalités et la possibilité de remplir des formulaires en ligne en plus de plusieurs autres avantages.

la cérémonie de lancement officielle de ” Smart Traveller ” s’est tenue à bord du navire ” TANIT ” de la Compagnie tunisienne de navigation(CTN), au port de la Goulette, la directrice générale des douanes, Najet Jaouadi, a indiqué que cette application, dont les travaux ont débuté depuis l’année 2015. L’objectif de la direction générale de la douane est de parvenir en 2023, à atteindre l’objectif ” zéro papier” en utilisant les nouvelles technologies d’informations et de communication et en ancrant le principe de la transparence.

Vidéo explicative des avantages de l’application de la Douane Tunisienne “Smart Traveller”

L’application Smart Travaller est financée par la République fédérale d’Allemagne et s’inscrit dans le cadre du programme d’appui au gouvernement tunisien dans le domaine de la gestion intégrée des frontières et mis en œuvre par le Centre Internationale pour le Développement des Politiques Migratoires (ICMPD).

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application Smart Traveller ici , sur Google play et sur App Store.

Tekiano