Mondial Qatar 2022 – Messi : La défaite contre l’Arabie Saoudite a fait pleurer mon enfant

La star de l’équipe d’Argentine, Lionel Messi, a déclaré que son fils Matteo a immédiatement commencé à pleurer après la défaite de l’Argentine devant l’Arabie Saoudite (2-1) mardi 22 novembre 2022.

Suite à la victoire de l’Albiceleste devant le Mexique (2-0) et évitant ainsi, peut-être, une élimination précoce samedi 26 novembre 2022, Messi a déclaré via le Mirror : « Mateo a quitté le stade en pleurant après le premier match (contre l’Arabie saoudite) et Thiago est sorti en comptant me dire que si nous gagnions les deux matchs, nous nous qualifierions ».

« Ma famille souffre comme tous les Argentins, mais nous sommes heureux et nous nous sentons à nouveau à l’aise parce que maintenant notre destin est entre nos mais », a-t-il ajouté.