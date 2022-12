Etudes en France : Campus France Tunisie lance sa nouvelle campagne de candidature

La procédure Etudes en France est destinée aux étudiants de nationalité tunisienne ou étrangère non-ressortissant de l’Espace Schengen, résidant sur le territoire tunisien, souhaitant se rendre en France pour poursuivre ses études supérieures ou bien pour se présenter à un concours, un entretien de sélection pour intégrer une formation ou pour effectuer un séjour de recherche dans le cadre de son cursus de formation en Tunisie.

A cet effet, Campus France Tunisie a lancé sa nouvelle campagne de candidature pour la rentrée universitaire prévue en septembre 2023 en France.

Les candidatures pour la procédure DAP (Demande d’Admission Préalable) sont ouvertes jusqu’au 15 décembre 2022. Les candidats souhaitant intégrer une formation de niveau Licence 1 ou rejoindre une Ecole d’architecture (1ère à 5ème année) doivent joindre un test de langue ” TCF pour la DAP “, DELF ou DALF à leur dossier électronique, lit-on sur le site de Campus France Tunisie.

Les candidatures pour la procédure Hors-DAP (Demande Hors Admission Préalable) seront clôturées le 15 janvier 2023. Elle s’applique aux candidats souhaitant s’inscrire en Bachelor universitaire de technologie (Ex DUT), Cycle ingénieur/Ecole de commerce, ou aux autres formations de niveau bac+2 minimum (Licence, Master).

Les espaces Campus France de Tunis, Sousse et Sfax invitent les étudiants à participer au 2ème atelier “Présentation de la procédure Etudes en France” et ce lundi 05 décembre :

L’Espace Campus France Tunisie est un service de l’Ambassade de France en Tunisie qui promeut l’enseignement supérieur français. Campus France Tunisie est implanté dans près de 130 pays à travers le monde, disposant d’un réseau de plus de 260 espaces et antennes dont trois situés en Tunisie : Tunis, Sousse et Sfax.

Plus d’informations, sur le site Campus France Tunisie.

Tekiano