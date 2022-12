La Harissa ,condiment Tunisien, inscrit sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité de l’UNESCO

La Harissa Tunisienne, ce condiment épicé qui constitue un des ingrédients spécifiques de la cuisine nationale est inscrit en 2022 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

“La harissa, savoirs, savoir-faire et pratiques culinaires et sociales” vient d’être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO à l’occasion de la 17e session du Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel qui se tient du 28 novembre au 3 décembre 2022 à Rabat (Maroc). Une série de nouvelles inscriptions ont été approuvées dont la baguette française et la Harissa Tunisienne.

Ahmed Zaouche, Advisor for Culture to the UNESCO Director-General, Program Manager de l’UNESCO pour le Golfe a annoncé l’inscription de l’Harissa sur la liste de l’UNESCO ce jeudi sur son profil.

De son coté, Ghazi Gherairi, Ambassadeur de la Tunisie auprès de l’UNESCO, a annoncé qu’il est fier de voir l’Harissa inscrite au patrimoine immatériel de l’UNESCO couronnant ainsi le dossier soumis en octobre 2020 , tout en ajoutant 2 hashtags à son tweet en arabe traduits par ‘Notre patrimoine compte!’ #لتراثنا_معنى et ‘Peuple de l’Harissa’ #شعب_الهريسة , un slogan souvent utilisé par les sportifs et artistes tunisiens.

Fier de voir l’#Harissa inscrite au #patrimoine_immatériel de l’#UNESCO couronnant ainsi le dossier🇹🇳 soumis en octobre 2020#لتراثنا_معنى#شعب_الهريسة 🌶 pic.twitter.com/wa59mpkwih — Ghazi GHERAIRI (@GHAZIGHERAIRI) December 1, 2022

“Utilisée comme condiment, ingrédient, ou même un plat à part entière, la harissa est bien connue sur tout le territoire tunisien où elle est consommée et produite, en particulier dans les régions qui cultivent le piment”, peut-on lire dans le dossier de candidature présenté par la Tunisie.

“Faisant partie intégrante des provisions domestiques et des traditions culinaires et alimentaires quotidiennes de toute la société tunisienne, la harissa est préparée, le plus souvent, par les femmes dans un cadre familial ou vicinal convivial, à caractère festif, marqué par une entraide communautaire remarquable”, lit-on encore dans le dossier de candidature.

La Tunisie a aussi déposé deux autres dossiers pour inscription : ” Les arts de spectacle chez la troupe d’arts populaire de Ghbonten ” et le dossier arabe commun “Connaissances et savoir-faire et pratique de la ciselure des métaux” coordonné par l’Irak, et rassemblant dix pays arabes, dont l’Algérie, la Tunisie, la Mauritanie, l’Egypte, le Soudan, la Palestine, l’Arabie saoudite et le Yémen.

S.B.